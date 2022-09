Peter Bosz préfère le PSG de Galtier à celui de Pochettino

L'OL reçoit le PSG dimanche soir (à 20h45, match à suivre en direct commenté sur notre site) en clôture de la 8e journée de Ligue 1. La mission sera délicate pour les Lyonnais, qui restent en plus de cela sur deux défaites de suite en championnat. D'autant que le club de la capitale paraît en meilleure forme en ce début de saison, que l'an passé sous Pochettino. C'est même Peter Bosz qui le dit, affirmant qu'il préfère cette version là des Parisiens.

«Galtier, je vois de l’extérieur donc c’est difficile de parler d’un collègue, mais souvent on dit qu'avoir 11 bons joueurs, ça ne fait pas une bonne équipe. Christophe a montré qu’il a changé de système et je vois les trois (Mbappé, Neymar et Messi) plus courir que la saison passée. Il faut le dire. Pochettinio j’aime beaucoup, très un bon entraîneur, mais j’ai vu un changement quand même cette saison. Ça, c’est depuis qu’il (Galtier) est arrivé. » L'intéressé appréciera.

