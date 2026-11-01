AS Roma : Donyell Malen affole toujours les compteurs en Serie A !

Mais qui pourra arrêter Donyell Malen ? Depuis son arrivée à l’AS Roma en janvier dernier, l’attaquant néerlandais est tout simplement irrésistible. Encore buteur ce samedi soir face à l’Udinese, l’ancien joueur d’Aston Villa affiche désormais des statistiques impressionnantes : 26 buts et 5 passes décisives en seulement 31 rencontres sous le maillot romain. Un rendement exceptionnel qui confirme son changement de dimension depuis son arrivée dans la capitale italienne. En moins d’un an, Malen s’est imposé comme l’une des principales attractions de Serie A, au point d’avoir déjà largement dépassé son bilan offensif à Aston Villa en presque deux fois moins de matches. Une renaissance spectaculaire pour un joueur qui cherchait avant tout à retrouver du temps de jeu et un rôle majeur dans une équipe.

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Et cette métamorphose porte notamment la signature de Gian Piero Gasperini. L’entraîneur italien a su placer l’international néerlandais dans les meilleures dispositions pour exprimer ses qualités. Une relation privilégiée que Malen ne cherche d’ailleurs pas à cacher. « Gasperini est mon chouchou, c’est mon Special One, je m’entends très bien avec lui », a-t-il confié cette semaine à Sky Italia. Une déclaration qui en dit long sur la complicité entre les deux hommes. Sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, le joueur de 27 ans semble avoir retrouvé une confiance totale, mais surtout une efficacité devant le but qu’il n’avait encore jamais connue à ce niveau.

Gasperini a tout changé

Dans un récent entretien accordé au Corriere, Donyell Malen est d’ailleurs revenu sur les raisons de cette explosion. « Je pense que, par rapport à mes expériences précédentes, un peu tout a changé. J’ai beaucoup joué et un peu partout, mais aujourd’hui je crois être au bon endroit, avec les bonnes personnes. L’entraîneur et mes coéquipiers me donnent beaucoup de confiance, et toutes ces choses réunies me permettent d’être celui que je rêvais d’être. » Des mots forts pour un attaquant qui a longtemps alterné les périodes prolifiques et les passages plus compliqués au cours de sa carrière. « Je n’ai jamais autant marqué. Et ce, dès les premières journées », a-t-il également reconnu. Une réussite qui dépasse même ses propres attentes et qui illustre parfaitement son épanouissement dans la capitale italienne.

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Pourtant, quelques mois plus tôt, le Néerlandais traversait une période bien différente en Angleterre. À Aston Villa, Malen ne parvenait pas à obtenir le rôle qu’il espérait et avait fini par réclamer un nouveau départ. « C’est moi, je voulais jouer, faire partie d’une équipe où je pourrais entrer sur le terrain chaque week-end et être important. À ce moment-là, je ne sentais pas que je l’étais, je pense avoir fait le meilleur choix », a-t-il expliqué. Un choix qui ressemble aujourd’hui à un véritable coup de maître. En quittant la Premier League pour rejoindre la Serie A, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a retrouvé bien plus qu’une place de titulaire. Pour le plus grand bonheur des supporters de la Roma.