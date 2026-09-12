Real Madrid : Nico Paz explique pourquoi il a refusé de revenir cet été

Nico Paz aurait pu retrouver le Real Madrid cet été, mais l’international argentin a préféré poursuivre sa progression à Côme. Malgré la volonté du club espagnol de le rapatrier, le milieu de terrain estimait que la concurrence, notamment avec Jude Bellingham, Arda Güler et Bernardo Silva, risquait de limiter son temps de jeu. « Je pensais que c’était là que je progresserais le plus. Je pense avoir pris la bonne décision et j’en suis content », a expliqué Nico Paz après ses débuts en Ligue des Champions avec le club italien. Côme a finalement déboursé 60 millions d’euros pour le conserver définitivement, tandis que le Real Madrid a maintenu une option de rachat fixée à 80 millions d’euros pour l’année prochaine.

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Le choix de l’Argentin lui permet désormais de poursuivre son développement avec davantage de responsabilités. Après sa première soirée en Ligue des Champions, il n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme : « C’était une soirée historique. Nous avons réalisé un match incroyable. Nous attendions ce match avec impatience. » Fabio Capello s’est montré beaucoup plus exigeant avec lui après la rencontre. « J’exige beaucoup de toi et, quand tu n’es pas exceptionnel, je ne suis pas content. Tu n’as pas réalisé une performance parfaite ce soir, tu peux faire encore mieux. Tu es mon obsession », lui a lancé l’ancien entraîneur du Real Madrid. À Côme, Nico Paz dispose donc du temps de jeu qu’il recherchait, sans pour autant avoir définitivement fermé la porte à un retour à Madrid.