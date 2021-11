ASM-LOSC : Niko Kovac salue la réaction de ses joueurs

Menés de deux buts après seulement neuf minutes de jeu à la suite d'un doublé de Jonathan David, les Monégasques ont finalement réagit pour accrocher le LOSC (2-2) en ouverture de la quatorzième journée de Ligue 1. Malgré un premier acte très délicat symbolisé par une défense souvent apathique, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, auteur du but égalisateur, n'ont jamais lâché et ont finalement été récompensé malgré une infériorité numérique à gérer suite au deuxième carton jaune reçu par Strahinja Pavlovic.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, Niko Kovac a d'ailleurs tenu à souligner la capacité de réaction de ses joueurs : «c'était bizarre. On pensait que Lille allait jouer plus bas. On a été surpris, on a fait des erreurs. On a du changer la façon de jouer après la pause, je suis très content de la réaction de mes joueurs. On a rien lâcher. Un match nul est mieux qu'une défaite à domicile, mais on voulait gagner. Ben Yedder n'a pas été là avec nous, il était avec la France. Boadu a été bon, on pensait qu'il aurait des espaces, il a fait 70 bonnes minutes. Si à chaque fois qu'il entre, il marque, je serai d'accord... Cette saison est très difficile. On a beaucoup de matchs pour une équipe jeune. Il faut leur donner du temps. On va devoir se battre encore plus que l'an dernier.»