Atlético : ça chauffe déjà pour Kang-in Lee !

Entre Kang-in Lee et l’Atlético de Madrid, il y a d’abord eu plusieurs rendez-vous manqués. Remplaçant au Paris Saint-Germain, le Sud-Coréen a été approché à plusieurs reprises par les Colchoneros, qui souhaitaient en faire un titulaire en puissance. L’hiver dernier, les Madrilènes sont de nouveau revenus à la charge. Le footballeur de 25 ans était plutôt partant pour revenir en Liga après son passage à Majorque et surtout devenir l’une des têtes d’affiches du nouveau projet. Mais Luis Enrique et le PSG ont fermé la porte encore une fois. Cet été, après une nouvelle victoire en Ligue des Champions, les Franciliens ont accepté de le laisser filer. Mais les Colchoneros ont dû un peu patienter avant que tout rentre dans l’ordre. Le 25 juillet dernier, ils ont pu officialiser sa signature jusqu’en 2031.

La suite après cette publicité

« Le milieu de terrain international sud-coréen, qui a récemment disputé la Coupe du Monde, rejoint notre club en provenance du PSG, avec lequel il a remporté les deux dernières Ligues des champions », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par l’Atlético. Un club qui a mis près de 40 M€ sur la table pour le recruter. Dans la foulée, le joueur a affiché ses grandes ambitions. « Nous sommes prêts à gagner. C’est le plus important dans le football. Nous avons des joueurs et un staff technique fantastiques. Il est essentiel d’avoir cette mentalité de vouloir tout gagner. Et je pense que nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs (…) Je vois l’équipe se porter très bien. Cette année, nous gagnerons beaucoup de choses et apporterons beaucoup de joie aux supporters de l’Atlético.»

La suite après cette publicité

Plus qu’une recrue

Avant même de jouer, il en a apporté à son club, qui se frotte les mains avec sa nouvelle poule aux œufs d’or. Comme à Paris, les tuniques floquées au nom de Lee se vendent beaucoup. Marca a même précisé qu’il a été le joueur dont le maillot s’est le plus vendu après son premier match sous ses nouvelles couleurs. Les Colchoneros vont d’ailleurs surfer là-dessus en ouvrant une boutique officielle à Séoul. Sur le terrain, les choses avaient aussi plutôt bien débuté. Face à Malaga le 19 août dernier en Liga (33 minutes de jeu), il a ouvert son compteur but. Une réalisation en force et inspirée du gauche qui a même été élue but du mois d’août en Espagne. Ensuite, il a enchaîné avec 3 titularisations en Liga face à Villarreal (66 minutes, 23 août), Séville (72 minutes, 29 août) et Bilbao (59 minutes, 5 septembre).

Il a d’ailleurs délivré 1 passe décisive contre les Sévillans. Le 9 septembre, il a démarré la rencontre face à Liverpool en Champions League. Il a été aligné durant 59 minutes avant de sortir. Hier, Lee a de nouveau été présent dans le onze de départ de Diego Simeone face à la Real Sociedad (victoire 3-0). Mais sa prestation n’a pas emballé les foules. En Espagne, la recrue madrilène essuie ses premières critiques ce lundi. Dans un passage d’un article intitulé «Kang-in touche trop le ballon», Marca écrit : «l’un des plus grands atouts de Kang-in, pour l’Atlético, est aussi devenu l’une de ses principales faiblesses. Aucun ballon ne résiste à l’excellent Lee lorsqu’il relance depuis la défense. Il se baisse, le contrôle… et le conserve. Le problème survient lorsque le jeu exige une accélération.»

La suite après cette publicité

Lee essuie ses premières critiques

Marca poursuit : «ces dernières années, on attendait avec impatience des passes en première touche de Griezmann dans une situation similaire à celle de Kang-in. Des passes qui permettent à des joueurs comme Giuliano et Llorente de s’engouffrer dans les espaces. Pour l’instant, le nouveau numéro 7 de l’Atlético assure la sécurité dans la construction du jeu, mais ne représente pas une menace à la première touche. C’est là que les Rojiblancos ont une marge de progression. Griezmann est un cas à part, mais l’Atlético manque cruellement de précision dans la première touche.» AS estime aussi qu’il peut et doit faire mieux. «Kang-in a mis Remiro à l’épreuve dès la 4e minute et a adressé un excellent centre à la 24e. Comme à d’autres occasions, il a manqué de rapidité pour réagir dans certaines situations, hésitant parfois trop alors qu’une passe en première intention aurait pu accélérer l’attaque. Le Sud-Coréen n’a pas été l’un des joueurs les plus en vue de la rencontre.»

Mundo Deportivo est un poil moins critique. «Le Sud-Coréen a été l’un des joueurs les plus actifs. Il a fait preuve d’intention, avec quelques frappes intéressantes. Sa position à droite lui permet de tenter des choses. Il doit cependant gagner en régularité.» Après le match, El Cholo Simeone est revenu sur la prestation de son joueur, dont la sortie a coïncidé avec la meilleure période des Madrilènes. «Kang-in recevait souvent le ballon dos au but, et dans cette position, alors que l’adversaire profitait de son positionnement, Jonathan (David) nous a apporté plus de profondeur. Il a contesté les ballons plus longs différemment, ce qui a offert à l’équipe une dimension nouvelle. L’entrée en jeu d’Arnau (Ortiz) nous a également apporté de la profondeur. C’est un jeune joueur qui a le temps de progresser. En un contre un, face à un adversaire fatigué, et avec la responsabilité de mener le jeu pour percer la défense adverse, il a les qualités requises, et il l’a démontré aujourd’hui.»

La suite après cette publicité

En Corée du Sud, on attend mieux

L’Argentin a également ajouté : « un match dure 90 minutes. C’était le cas contre Liverpool et Bilbao. Nous avons perdu 0-3 contre Bilbao et nous avions l’impression de ne pas comprendre ce qui s’était passé. Un match est long et le rythme peut changer constamment. La Real Sociedad a opposé une excellente défense face aux combinaisons entre Baena et Kang-in. Ils ont eu deux occasions dangereuses en première mi-temps. Nous aussi. Cependant, le déroulement du match ne nous a pas permis d’être certains de la victoire de l’une ou l’autre équipe. Nous n’étions pas sereins. Le même scénario s’est répété en seconde période. Nous avons renforcé notre effectif grâce à des changements. Le joueur a tout donné, et j’ai pris cette décision car j’estimais qu’un coéquipier était en meilleure forme pour le sprint final. Il n’y a pas de problème particulier (…) Heureusement, ça a fonctionné (les changements, ndlr). Sinon, vous vous seriez demandé pourquoi nous avons sorti Lee Kang-in et Baena.»

Pour Sport Chosun, Simeone s’en est «pris publiquement à Lee». Le média sud-coréen a toutefois reconnu : «c’est un aspect que Kang-in Lee doit également améliorer. Il est essentiel de contrer le marquage serré dans le dernier tiers du terrain, notamment les méthodes utilisées pour l’empêcher de dribbler vers l’avant. Maintenir son intensité pour continuer à jouer et éviter d’être remplacé après 60 minutes est également crucial. Le match contre la Real Sociedad aurait pu être une occasion pour Lee Kang-in de progresser encore.» Le milieu offensif, qui n’a pas encore joué un seul match en intégralité à Madrid, aura peut-être l’occasion de montrer toutes ses qualités mercredi à 19 heures face à Osasuna en Liga. Le nouveau n°7 de l’Atlético de Madrid se sait très attendu.