Thomas Meunier file en Premier League

Après deux ans passés au LOSC, Thomas Meunier ne prolongera pas l’aventure chez les Dogues. Et à 34 ans, le latéral belge va découvrir la Premier League pour la première fois de sa carrière.

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Skysports annonce en effet que Meunier va bientôt s’engager en faveur de Sunderland. L’ancien Lillois va parapher un contrat de deux ans dans les prochaines 24 heures selon le média anglais.