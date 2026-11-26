Une frayeur sans conséquence. En marquant l’unique but de la rencontre sur penalty ce mercredi face au Levski Sofia, Amine Gouiri a offert à l’OM une deuxième victoire cette saison en Ligue Europa (1-0). Pourtant, l’international algérien a dû retenir son souffle après sa tentative de panenka complètement ratée au retour des vestiaires, alors que son équipe ne menait que d’un but. Bruno Genesio, qui l’a remplacé peu après l’heure de jeu, est revenu sur cet épisode après la rencontre. Il n’a pas souhaité accabler son joueur, en pleine bourre ces dernières semaines, mais il n’a pas caché son incompréhension face à cette prise de risque.

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«Rater un penalty, ça arrive à tout le monde. À sa place, je n’aurais pas tenté ça à ce moment. Il l’aurait réussi, on l’aurait tous félicité. J’ai géré la santé de mes joueurs car on joue dimanche. J’aurais préféré qu’il rate le penalty autrement ou qu’il le mette.»