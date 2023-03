Le match PSG-MU hante toujours Gianluigi Buffon

Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon (45 ans) ne laissera pas forcément une trace indélébile dans l’histoire du club de la capitale. Les supporters n’ont certainement pas oublié son erreur, en 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, ayant au final coûté cher aux Rouge et Bleu. Invité de Christian Vieiri sur Bobo TV, l’actuel gardien de Parme, en Serie B, a expliqué qu’il garde un incroyable souvenir de son aventure à Paris. « C’était la meilleure expérience de ma vie. Je me sentais comme un homme libre. Au bout d’un moment, je parlais déjà français, discutais avec les gens dans la rue, visitais des musées », a-t-il d’abord révélé, avant de poursuivre sur les immenses regrets qui restent malgré tout.

« Et puis j’ai eu le sentiment d’être dans une équipe très forte, le taureau avec lequel nous ouvrions l’entraînement était d’une qualité incroyable. J’étais convaincu que je pouvais gagner la Ligue des Champions, nous étions supérieurs à tout le monde. On est allé à Manchester pour jouer le match aller des huitièmes de finale contre United et on a dominé, on les a pris de balles (victoire 2-0 à l’aller à Old Trafford, défaite 1-3 au retour au Parc des Princes, NDLR). Puis au match retour, nous avons été éliminés et cela reste la plus grosse déception de ma carrière à ce jour. L’environnement manquait de l’attitude qu’il y avait à la Juve, cette envie de se battre comme peut l’avoir un Chiellini. »

