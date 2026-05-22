Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre dévoile sa liste de 26 joueurs avec de grands absents !

Trancher dans le vif. Avec un réservoir de joueurs bien rempli, Thomas Tuchel allait forcément faire des déçus avec sa liste de 26 joueurs appelés à disputer la Coupe du Monde 2026. Mais pas grand-monde ne penserait qu’il ferait autant de dégâts parmi les noms les plus prestigieux du Royaume. En effet, parmi les victimes, on retrouve des joueurs comme Phil Foden et Cole Palmer. Le premier était titulaire lors de la dernière finale de l’Euro 2024, le second l’avait remplacé et marqué un but face à l’Espagne. Et ils étaient annoncés comme les deux têtes pensantes des Three Lions pour le Mondial à venir. Ils n’y seront pas, la faute à une saison mal négociée en club.

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Pas de trace non plus d’Harry Maguire, qui a dit toute sa déception dès hier soir, de Morgan Gibbs-White, pourtant étincelant avec Nottingham Forest, ou encore de Trent Alexander-Arnold, revenu à un bon niveau avec le Real Madrid mais qui n’a jamais semblé dans les petits papiers de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a bâti sa sélection sur ce qu’il a mis en place au cours des derniers mois, avec par exemple l’avènement d’Elliot Anderson et Morgan Rogers.

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Des choix forts

Il faut dire que l’Angleterre a bouclé sa campagne de qualifications avec 100% de victoires. Avant de n’en gagner aucun sur les 2 derniers matches du rassemblement de mars dernier (nul contre l’Uruguay et défaite contre le Japon). C’était la dernière chance pour gagner son ticket, pour certains noms en balance. Parmi les surprises, on trouve Ivan Toney, qui avait quitté Brentford pour Al-Ahly en Arabie saoudite en août 2024. Auteur de 32 buts cette saison, il a convaincu Tuchel de le rappeler en sélection, alors qu’il peine à trouver la meilleure doublure possible à Harry Kane, l’incontournable titulaire à la pointe de l’attaque.

Des joueurs comme Madueke et Eze ont gagné leur place à la faveur de leur belle saison avec Arsenal. Tuchel n’a en tout cas pas fait dans le consensuel et il sera sévèrement jugé par les médias britanniques si les résultats ne suivent pas au Mondial. D’autant que le calendrier lui offre d’entrée la Croatie, puis le Ghana et enfin le Panama.

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La liste de l’Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

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Milieux : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford)

Attaquants : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al Ahli), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelone), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Eberechi Eze (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)