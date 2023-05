PSG : Rafael Leao lance un appel à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Si je viens, c’est que l’AC Milan ». Une phrase de Kylian Mbappé en février dernier lors de la cérémonie du prix The Best qui avait chamboulée les supporters milanais. Et pas seulement. Lors d’un échange sur une plateforme avec des fans ce dimanche, Rafael Leao a avoué ne pas avoir oublié les paroles du champion du monde 2018 à propos des Rossoneri.

Questionné sur l’attaquant du PSG, l’ailier portugais a d’abord déclaré son amour pour « Kyks ». « C’est le meilleur joueur que j’ai rencontré ». Il a ensuite fait référence à cette fameuse phrase que le joueur de 24 ans a lancé l’hiver dernier. « Il est déjà fan des Rossoneri, il devrait venir à Milan ! ». Sur le papier, un duo Mbappé-Leao ferait sans doute énormément de dégâts en Serie A.

