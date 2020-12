PSG : Marco Verratti monte au créneau pour défendre Thomas Tuchel

Absent depuis presque deux mois avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti a fait son retour la semaine dernière lors de la réception délicate du RB Leipzig au Parc des Princes. Son entrée en jeu avait fait un bien fou à son équipe, alors en grande difficulté. La présence du milieu de terrain italien est une bonne nouvelle pour la qualité du jeu parisien, sujet de crispation pour l'entraîneur Thomas Tuchel depuis quelques semaines, alors que se profile un match décisif à Old Trafford face à Manchester United en Ligue des Champions.

Interrogé sur cet aspect, Marco Verratti, en conférence de presse, a admis que la fluidité et la maîtrise n'étaient pas forcément au rendez-vous ces derniers temps. « Je pense qu'on peut faire toujours plus. On doit toujours chercher la chose optimale. Dans le football, avec tous les matches qui s'enchaînent, c'est difficile à obtenir. C'est un peu le cas de toutes les équipes. Je pense qu'on a passé des moments difficiles mais on a oublié tout ça. Il ne faut pas se servir de l'excuse qu'on joue trop, ou qu'il nous manque un tel ou un autre. Il faut tout donner demain », a d'abord lancé le joueur de 28 ans, avant de défendre son entraîneur, de plus en plus critiqué.

Verratti au soutien de Tuchel

« Tuchel, c'est le seul qui nous a amenés en finale de Ligue des Champions. L'an dernier, il a gagné tous les titres en France. C'est un entraîneur jeune, qui a des idées, il a un bon caractère avec nous. A l'extérieur, vous n'êtes pas avec nous. Mais gérer 30 joueurs ce n'est jamais facile pour les entraîneurs. Lui il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde, ce n'est pas facile. Et sur le terrain je crois qu’on a montré de belles choses l’année dernière et les supporters ont été fiers de nous. Là c’est moins bien mais on connait nos forces, on sait ce qu’on peut faire. »

Alors que des tensions dans le vestiaire ont été remontées après le nul concédé face à Bordeaux samedi dernier, Marco Verratti a démenti tout problème au sein du groupe, tout en reconnaissant que les joueurs s'étaient dit les choses. « Ce ne sont pas des choses qu'on dit à l'extérieur. On partage tous les jours des choses. Les coachs sont ceux qui nous connaissent le plus. Je sens beaucoup de critiques, envers le coach et les joueurs, c'est un peu toujours comme ça. Quand on a des discussions à l'entraînement ou après le match, ça reste entre nous parce qu'on sait ce qu'on peut donner, quand on joue bien, ou quand on joue mal. On vit avec le foot. On sait ce qui nous manque ces derniers temps, on s'est parlé pour ça », a-t-il expliqué. Verratti défend donc son entraîneur et assure que le groupe parisien est prêt pour redresser la barre. On verra vite s'il a bien analysé la situation.