Lamine Yamal désigne le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026

Comme si le football était scripté, l’Espagne s’est imposée lors de la dernière Coupe du Monde en battant l’Argentine en finale. Un sacre en guise de passation de pouvoir entre Messi et Lamine Yamal, son héritier au FC Barcelone aux yeux des supporters. Catalan et fan du Barça depuis son enfance, Lamine Yamal n’a jamais caché son admiration sans borne pour Lionel Messi. Toujours fan de la Pulga, le prodige de 19 ans a salué le dernier Mondial de son aîné ce vendredi dans un entretien accordé à Movistar.

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Relancé sur la performance de l’icône argentine lors de cette épopée légendaire à 39 ans, l’attaquant blaugrana a tenu à lui rendre un hommage vibrant : «même si tout le monde sait qu’il est le meilleur de l’histoire, personne ne s’attendait à une Coupe du Monde aussi légendaire que celle qu’il a réalisée, à tous les matchs, en portant une sélection jusqu’en finale. L’Argentine a de bons joueurs, mais c’est Leo qui était toujours là dans les moments importants. Pour moi, il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour tout ce qu’il représente et tout ce qu’il a généré. Personne ne s’attendait à ce qu’un joueur de l’âge de Leo, même s’il s’agissait de Leo, puisse faire les choses à ce niveau-là.» Un avis qui est très probablement partagé par de nombreux observateurs.