Téji Savanier confirme son départ de Montpellier

La longue d’histoire liant Téji Savanier à Montpellier est officiellement terminée. Le milieu de terrain de 34 ans, au MHSC depuis 2019, a confirmé la fin de son aventure au sein du club héraultais, lui qui est libre de tout contrat depuis minuit. L’ancien joueur de Nîmes a notamment inscrit 50 réalisations et a délivré 38 passes décisives en 210 rencontres sous les couleurs montpelliéraines. « Hier soir, à minuit, quelque chose s’est terminé. Des années de ma vie. Des centaines de matchs. Des milliers de moments, les grandes victoires, les défaites qui font mal, les regards échangés dans le vestiaire, la chaleur de ce public qui n’a jamais lâché. Montpellier, c’est bien plus qu’un club pour moi. C’est une ville qui m’a vu grandir, évoluer, tomber et me relever. Des visages qui resteront gravés à jamais. Une famille », a-t-il d’abord déclaré dans son dernier post Instagram.

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Avant de poursuivre : « ce matin, en me réveillant, j’avoue avoir pris un moment. Juste pour ressentir. Pour laisser tout ça me traverser. Mais il y a quelque chose que je veux vous dire, à vous qui m’avez suivi, soutenu, encouragé même dans les moments difficiles : Je vais bien. Je vais même très bien. Mon corps est là. Mon envie est là. Entière. Intacte. Ce feu que j’ai en moi depuis que je suis gamin avec un ballon, personne ne me l’a pris. J’ai encore tellement à donner. J’ai encore tellement envie de jouer au plus haut niveau, de vivre ces émotions que seul le football sait procurer. Une page se tourne. Mais l’histoire, elle, continue. Merci pour tout, Montpellier. Du fond du cœur. »