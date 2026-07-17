Fenerbahçe raconte les horribles dessous du transfert de Mason Greenwood

Vendu au Fenerbahçe en échange de 40 M€ (hors bonus), Mason Greenwood a pris le temps de faire ses adieux aux supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis, l’ailier de 24 ans a atterri à Istanbul, où il a été accueilli par les fans du Fener. Officialisé et présenté à la presse, l’ailier anglais et la direction de son nouveau club ont confirmé des négociations très compliquées pour aboutir à l’un des feuilletons majeurs de ce mercato estival. Cihan Kamer, membre du conseil d’administration chargé du football, est revenu sur les coulisses particulièrement éprouvantes de cette opération.

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« Le transfert de Greenwood a été semé d’embûches. Nos supporters ont dû patienter longtemps, mais les transferts de stars sont souvent longs et complexes. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés et lutté contre de nombreux rivaux », a-t-il expliqué aux côtés du directeur sportif Oğuz Çetin. Le dirigeant turc a même assuré n’avoir jamais vécu un dossier aussi exigeant au cours de ses 45 années d’expérience. « Nos supporters ont dû patienter longtemps, espérant une finalisation plus rapide. Mais comme vous le savez, les transferts de stars sont souvent longs et complexes. Cela ne s’est pas fait en un ou deux jours. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés, nous avons lutté contre de nombreux rivaux », a-t-il ajouté.

« Greenwood a dit : "Fenerbahçe ou Marseille", il n’a jamais changé d’avis »

Mais selon Cihan Kamer, la volonté de Greenwood a également fait basculer les négociations. L’Anglais aurait clairement fait savoir qu’il ne souhaitait évoluer qu’à Fenerbahçe ou rester à l’Olympique de Marseille, sans jamais changer de position. « Il a fait de nombreux sacrifices concernant un contrat qui lui offrait bien plus qu’auparavant, et c’est grâce à sa position que ce transfert a pu avoir lieu ». Des déclarations confirmées par la star anglaise, qui assure que « le processus de transfert a été long ». « Mais je suis très heureux d’être ici. Je souhaite apporter ma contribution à notre équipe. Nous avons vraiment un très bon effectif ».

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Avant d’expliquer les raisons de son transfert : « les supporters ont joué un grand rôle dans le processus de transfert. Ils ont même envoyé des messages à mes amis, montrant un énorme soutien. Ensuite, quand j’ai rencontré les responsables du club qui ont rendu le transfert possible, il n’y avait pas grand-chose à réfléchir. J’ai voulu un défi dans un nouveau pays », a expliqué le joueur de 24 ans, qui compte se servir de son expérience dans la Cité phocéenne pour la suite : « j’ai joué deux ans à Marseille. Là-bas aussi, la pression était très élevée. Franchement, j’ai réalisé de bonnes performances là-bas. Je suis très excité pour le défi actuel ».