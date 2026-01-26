Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Le Napoli tente le coup Martin Terrier

Par Aurélien Macedo
terrier @Maxppp

Balayé par la Juventus (3-0), le Napoli est dans le dur. Quatrième de Serie A, le champion en titre compte neuf points de retard sur l’Inter Milan, actuel leader. Avec seulement 31 buts inscrits, Naples n’est que la sixième meilleure attaque du championnat et cible donc un renfort offensif.

La suite après cette publicité

Selon Sky Italia, les Napolitains se seraient jetés à l’assaut de Martin Terrier. L’attaquant français de 28 ans qui compte 3 buts en 11 apparitions plaît aux dirigeants napolitains qui ont demandé des informations au Bayer Leverkusen. Des clubs de Premier League sont également sur les rangs pour l’ancien Rennais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Bundesliga
Naples
Leverkusen
Martin Terrier

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Naples Logo SSC Naples
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Martin Terrier Martin Terrier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier