Le Napoli tente le coup Martin Terrier

Balayé par la Juventus (3-0), le Napoli est dans le dur. Quatrième de Serie A, le champion en titre compte neuf points de retard sur l’Inter Milan, actuel leader. Avec seulement 31 buts inscrits, Naples n’est que la sixième meilleure attaque du championnat et cible donc un renfort offensif.

Selon Sky Italia, les Napolitains se seraient jetés à l’assaut de Martin Terrier. L’attaquant français de 28 ans qui compte 3 buts en 11 apparitions plaît aux dirigeants napolitains qui ont demandé des informations au Bayer Leverkusen. Des clubs de Premier League sont également sur les rangs pour l’ancien Rennais.