Mercato : l'Atlético, le Real Madrid et le Barça face à un sacré problème

Si quelques clubs peuvent encore se permettre d’envisager un mercato estival ambitieux, la crise financière liée à la pandémie de coronavirus a forcé la plupart des équipes du Vieux Continent à revoir leurs plans. En clair : le prochain marché des transferts ne sera pas placé sous le signe de la folie dépensière. Une tendance qui est profitable à certains clubs comme le Paris Saint-Germain. Constamment attaqué pour son duo Mbappé-Neymar, le club de la capitale est presque sûr de pouvoir le conserver une année de plus.

La suite après cette publicité

Mais pour d’autres écuries, cette crise vient contrecarrer leurs plans. Surtout en Espagne visiblement. Marca a en effet dressé un listing de joueurs dont les clubs aimeraient se séparer, mais qui devraient finalement ne pas bouger, faute de courtisans capables d’assumer le coût d’un transfert et surtout celui de leurs salaires. À Madrid, c’est bien évidemment le cas de Gareth Bale et de James Rodriguez. Le Gallois et le Colombien sont régulièrement poussés vers la sortie. Mais qui pour payer un transfert plus des émoluments estimés à 17 M€ annuels en ces temps de crise ?

Les gros salaires difficiles à bouger

Idem pour James Rodriguez. Ses 8 M€ annuels et son faible temps de jeu avec le maillot du Real Madrid constituent un frein pour de nombreux clubs selon le quotidien. Chez le rival blaugrana, Ousmane Dembélé fait encore parler. Souvent blessé, le Français n’a toujours pas réussi à s’imposer en Catalogne. Mais entre ses pépins physiques à répétition et son salaire de 12 M€ par an, peu de monde est disposé à mettre la main au portefeuille dans le contexte actuel. La même question se posera avec Philippe Coutinho, même si Chelsea espère toujours le récupérer.

Enfin, on revient dans la capitale espagnole où l’Atlético de Madrid est aussi bien embêté avec Diego Costa et Thomas Lemar. Régulièrement annoncés partants, les deux Colchoneros n’ont toujours pas trouvé preneur. Pas simple puisque le buteur espagnol ne compte pas s’asseoir sur ses 9 M€ annuels. Quant au champion du monde 2018, personne pour payer 60 M€ de transfert et un salaire annuel d’au moins 7 M€.