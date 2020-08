FC Séville-AS Rome : les compositions officielles !

Comme le veut l'adage, à situation exceptionnelle mesures exceptionnelles. L'alléchant huitième de finale de Ligue Europa, opposant le FC Séville à l'AS Roma, se jouera donc sur un match sec, dans la Schauinsland Reisen Arena de Duisbourg (Allemagne). Le tableau final de la compétition étant d'ores et déjà connu, on sait également que le vainqueur de ce choc affrontera celui du duel Wolverhampton - Olympiakos (qui se joue ce soir à 21h), le 11 août à l'occasion des quarts de finale. Et comme le FC Séville est la formation la plus titrée de cette compétition avec 5 trophées (2 de plus que la Juventus, deuxième de ce classement), la partie sera forcément scrutée avec une certaine attention. D'autant que, de l'autre côté, l'AS Rome a officialisé hier son changement de propriétaire et la vente du club au Friedkin Group.

Julen Lopetegui aligne son immuable (ou presque) 4-3-3. Bounou continue de suppléer un Tomas Vaclík, blessé au genou, dans les buts. De gauche à droite, la défense est composée de Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Koundé et de Jesús Navas. Au milieu on retrouve Fernando Reges, aux cotés d'Éver Banega et de Joan Jordán. Enfin, l'attaque s'articule autour de Suso, de Youssef En-Nesyri et de Lucas Ocampos. Côté Romain, Pau López est le dernier rempart. Devant lui, Aleksandar Kolarov, Roger Ibañez et Gianluca Mancini forment la ligne défensive. Un cran plus haut, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Amadou Diawara et Bruno Peres sont alignés d'entrée. Tandis qu'en attaque Edin Dzeko est associé à Henrikh Mkhitaryan et Nicolò Zaniolo.

Suivez la rencontre en direct commenté sur notre site

Les compositions des équipes :

FC Séville : Bounou - Reguilón, Carlos, Koundé, Navas - Fernando, Banega, Jordán - Suso, En-Nesyri, Ocampos.

AS Rome : López - Kolarov, Ibañez, Mancini - Spinazzola, Cristante, Diawara, Peres - Mkhitaryan, Dzeko, Zaniolo.