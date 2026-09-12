PSG : Ousmane Dembélé dévoile le moment le plus fort de sa saison

Ousmane Dembélé garde un souvenir particulier de la double confrontation contre le Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions. Dans un entretien accordé à France Football, le Ballon d’Or 2025 désigne même le spectaculaire match aller remporté 5-4 par le PSG au Parc des Princes comme le sommet de sa saison. « La double confrontation face au Bayern Munich. Elle a marqué la Ligue des champions. Surtout la première rencontre qui a été incroyable. L’aller, au Parc des Princes, est peut-être le meilleur match de ma saison, même si j’ai mal commencé », raconte l’international français, qui avait manqué une énorme occasion en début de rencontre avant de se reprendre.

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Dembélé avait finalement joué un rôle majeur dans cette soirée complètement folle. Après avoir délivré le corner repris victorieusement par João Neves, l’attaquant parisien avait transformé un penalty juste avant la pause pour permettre au PSG de mener 3-2, avant de marquer de nouveau à la 58e minute pour porter le score à 5-2. « Première occasion, je loupe. Mais ç’a été le meilleur match de ma saison », retient-il avec le sourire. Le Bayern était ensuite revenu à 5-4 avant que Paris ne conserve son avantage, puis décroche sa qualification au retour en Allemagne grâce à un match nul (1-1).