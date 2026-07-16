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Coupe du Monde

Les deux favoris pour arbitrer la finale de la Coupe du Monde 2026

Par Sasha Nahon
1 min.
Szymon Marciniak @Maxppp
Espagne Argentine
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Szymon Marciniak et Wilton Sampaio seraient les deux principaux candidats pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026, selon Mundo Deportivo. Le choix dépendrait notamment de l’identité du deuxième finaliste : le Polonais serait le mieux placé pour une affiche 100 % européenne entre l’Espagne et l’Angleterre, tandis que le Brésilien tiendrait la corde si l’Argentine rejoignait la Roja. La FIFA devrait annoncer sa décision jeudi ou vendredi.

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Déjà arbitre de la finale du Mondial 2022 entre la France et l’Argentine, Marciniak n’a dirigé que deux rencontres de phase de groupes dans cette édition. Sampaio a, lui, officié lors de trois matchs, dont le seizième de finale entre les Pays-Bas et le Maroc. Toujours selon Mundo Deportivo, leur expérience au plus haut niveau les place devant les autres candidats encore disponibles.

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