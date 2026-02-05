Monaco : Thiago Scuro ne sait pas quand Pogba reviendra
Paul Pogba n’est pas encore opérationnel pour retrouver les terrains. D’abord touché à la cuisse puis à la cheville, le milieu de terrain a eu le temps de réaliser 3 apparitions en Ligue 1 avant d’être cette fois victime d’une blessure au mollet. Déjà deux mois que celle-ci le contraint à revoir son retour.
«Le staff médical est focalisé pour trouver les solutions, d’abord pour qu’il retourne sur le terrain avant les matchs, assure Thiago Scuro face à la presse ce mercredi, qui ne sait pas quand on pourra revoir le champion du monde 2018. Il continue de récupérer de sa blessure au mollet. Sa date de retour ? Il n’y a pas de réponse claire». Pogba a d’ailleurs été retiré de la liste de l’ASM pour la Ligue des Champions.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer