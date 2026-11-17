Avant le coup d’envoi des deux dernières rencontres du groupe 4 de la Ligue A, six des huit quarts de finaliste étaient connus (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Espagne). Il ne restait plus qu’à savoir qui du Danemark ou de la Norvège accompagnerait le Portugal au tour suivant. La Seleção das Quinas était déjà qualifiée avant son déplacement au Pays de Galles, mais elle devait tout de même assurer le coup pour conserver la première place du groupe. Deuxièmes du classement, à trois longueurs des Lusitaniens, les Danois pouvaient en effet leur chiper la tête en cas de succès combiné à une défaite des hommes de Jorge Jesus, grâce à une meilleure différence de buts particulière (défaite 4-2 à l’aller, mais victoire 4-1 au retour).

La suite après cette publicité

Pour s’éviter toute mauvaise surprise, Jorge Jesus alignait un 4-3-2-1 avec notamment le duo parisien Vitinha-João Neves à la récupération, Bruno Fernandes dans le cœur du jeu et les ailiers Francisco Trincão et Pedro Neto pour alimenter Gonçalo Ramos en munitions. Tout a bien commencé pour les partenaires de Vitinha, qui profitaient d’un excellent pressing de Neves sur un défenseur gallois pour voir Fernandes décocher une frappe imparable (0-1, 11e). Le capitaine de Manchester United retrouvait de l’efficacité au bon moment avec son équipe nationale, près d’un an après avoir marqué son dernier but en sélection dans un match officiel (depuis son triplé inscrit face à l’Arménie le 16 novembre 2025). Un but qui tombait à pic, puisque le Danemark ouvrait le score face à la Norvège au même moment par Højlund. Devant au tableau d’affichage, les Portugais n’affichaient pas pour autant un visage serein. Pour preuve, Brooks égalisait deux minutes après l’ouverture du score (1-1, 13e).

Le Portugal sans convaincre

Trop facilement transpercée en défense, la Seleção se faisait systématiquement avoir sur les phases de contre. Après le poteau trouvé par Rodon (25e) et l’arrêt de Diogo Costa face à Wilson (30e), les hommes de Jesus se faisaient logiquement punir. Dans la foulée d’une énorme action de but manquée par Cancelo, Brooks lançait Thomas en profondeur. Parti de sa moitié de terrain, le numéro 19 gallois n’a pas tremblé face à Costa (2-1, 40e). À cet instant, les Lusitaniens perdaient la première place du groupe, puisque le Danemark menait 2-1 (le Marseillais Højbjerg avait fait le break, avant que l’inévitable Haaland ne réduise la marque). Un coup dur qui n’a pas duré bien longtemps, les Portugais ayant égalisé deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Pedro Neto (2-2, 43e). Une première période riche en émotions que Wilson aurait pu conclure en faisant exulter le Cardiff City Stadium après une tentative de lob lointaine (45e) et une jolie frappe enroulée du gauche magnifiquement repoussée par Costa (45e+1). À la pause, le Portugal tenait la première place du groupe 4, avec un point d’avance sur les Danois.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, deux hommes se sont illustrés du côté de la Seleção. Le premier, c’est Neto. Après avoir touché le poteau à la suite d’un beau rush en solitaire (59e), le joueur de Chelsea a laissé ses coéquipiers à dix contre onze après avoir récolté son deuxième carton jaune (74e). Heureusement pour lui, le deuxième acteur principal portugais, Carlos Forbs, avait fait la différence juste avant. Dix minutes après son entrée en jeu avec le mythique numéro 7 dans le dos, le jeune ailier du Club Bruges fêtait sa troisième cape de la plus belle des manières en inscrivant son tout premier but en sélection, après un joli numéro face à Davies (2-3, 70e). Comme en première période, les Gallois ont eu l’occasion d’inquiéter les Lusitaniens, mais cette fois, ces derniers ont tenu bon. Grâce à ce succès acquis au forceps (2-3), les joueurs de Jesus concluent cette phase de poules à la première place. De son côté, le Danemark s’est offert une fin de match cauchemardesque. Alors qu’ils étaient en position de chiper la première place au Portugal, les coéquipiers d’Hojbjerg ont concédé un penalty au bout du temps additionnel. Erling Haaland ne s’est pas fait prier pour le transformer et envoyer la Norvège en quarts de finale (2-3, 90e). Rendez-vous vendredi prochain pour le tirage au sort des quatre affiches de choc.

La suite après cette publicité

Le classement complet de la Ligue des Nations

Résultats des matchs de 20h45 :

Pays de Galles - Portugal : 2-3 (Brooks, Thomas ; B.Fernandes, Neto, Forbs)

Danemark - Norvège : 2-3 (Hojlund, Hojbjerg ; Haaland x2, Odegaard)