Karim Adeyemi se livre sur ses premiers mois au Barça

Karim Adeyemi a rapidement trouvé sa place au FC Barcelone. Arrivé cet été, l’attaquant allemand a déjà eu un impact important dans le bon début de saison des Blaugrana, au point de prendre progressivement le dessus sur Gordon, pourtant plus en vue lors des premières journées. Dans un entretien accordé à AS, le joueur de 24 ans est revenu sur son adaptation à sa nouvelle vie catalane : « Je me sens très, très bien, mais je ne pense pas que tout soit encore complètement installé. Je ne suis pas encore totalement ici. Maintenant, je dois apprendre la langue, c’est quelque chose d’important pour moi. » Une adaptation qu’il vit également en profitant du cadre de vie barcelonais : « la première chose que j’ai faite en arrivant à Barcelone, c’est d’aller à la plage, à la mer, je suis allé nager. Je pense que c’était ce qui m’a fait le plus plaisir. »

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L’Allemand a également expliqué ce qui lui permet d’exprimer au mieux ses qualités sur le terrain, notamment sa vitesse. Pour Adeyemi, la clé réside avant tout dans la spontanéité et la liberté : « mes meilleurs matches sont ceux où je ne pense à rien sur le terrain et où les mouvements viennent naturellement. J’essaie de créer des choses et j’espère que tout se passera bien. Je suis heureux de jouer avec de si bons coéquipiers. » Une philosophie qui correspond parfaitement aux qualités du Barcelonais, capable de faire des différences grâce à ses accélérations lorsqu’il joue sans retenue. Et l’attaquant estime d’ailleurs que cette explosivité est en partie familiale : « je pense que ma vitesse vient du côté de mon père, même si ma mère faisait aussi beaucoup de sport quand elle était jeune. Mon père dit toujours que j’ai hérité de ma vitesse de lui, et il affirme même qu’il était plus rapide que moi ! Mais je ne le crois pas ».