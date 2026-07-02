Coupe du Monde 2026 : Jérôme Rothen dézingue l’attitude du Sénégal

Ce jeudi soir, sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a longuement évoqué la rencontre entre le Sénégal et la Belgique. Une rencontre qui s’est soldée par une qualification inespérée de la Belgique face à des Sénégalais qui menaient pourtant 2-0 à quelques minutes de la fin. Outre l’élimination du Sénégal, Jérôme Rothen a aussi fustigé l’attitude des Sénégalais au moment du penalty accordé à la Belgique. Pathé Ciss a notamment passé plusieurs minutes au sol au niveau du point de penalty alors que Malick Diouf en profitait aussi pour dégrader quelque peu la zone du tireur.

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« L’image que renvoie encore une fois le Sénégal, ce n’est pas possible. Je les aime bien, j’aime cette équipe, mais ce n’est pas possible de montrer à chaque fois que tu perds et que tu as des coups du sort, ce côté mauvais joueur. C’est même plus que ça. L’image du penalty avec le joueur du Sénégal qui s’allonge sur le point de penalty comme si on lui avait cassé une côte. Tu regardes le ralenti, il ne se passe rien. Tu restes 3 heures allongé par terre dans la zone, et après tu as des coéquipiers qui viennent s’allonger à côté de lui juste pour abîmer le point de penalty. On va où dans la connerie ? L’image que tu renvoies est terrible. Tu sais que ça ne sert à rien, la preuve, tu abîmes le point de penalty et Tielemans te la met en lucarne. Et puis tu as tout ce que renvoie le sélectionneur Pape Thiaw comme image en disant "oui mais olala". Je suis désolé, il ne renvoie pas la bonne attitude sur le terrain. C’est encore triste en termes d’image car on se retrouve à fracasser ce pays aujourd’hui alors qu’il mérite d’être respecté à sa juste valeur.»