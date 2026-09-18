Le PSG donne des nouvelles d’Achraf Hakimi

Sorti sur blessure en première mi-temps lors de la victoire à Brest dimanche dernier (1-0), Achraf Hakimi a été victime d’une légère lésion à la cuisse droite, comme annoncé par le PSG dans un communiqué médical lundi. L’international marocain est resté en soin en début de semaine, et le club de la capitale vient de donner des nouvelles de son joueur ce matin.

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«Dans le cadre de son programme de reprise, Achraf Hakimi effectue un travail individuel sur le terrain aujourd’hui», a indiqué Paris dans un communiqué. L’absence du latéral droit de 27 ans face à l’OM, dimanche, n’est donc pour le moment pas actée.