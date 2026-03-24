Betclic muscle son offre de bienvenue !

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les bonus de bienvenue. Dans le monde impitoyable des paris sportifs, Betclic vient tout simplement de réaliser le transfert de l’année. La nouvelle stratégie ? Votre premier pari est remboursé en CASH s’il est perdant.

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Un premier pari 100% remboursé en CASH s’il est perdant

Betclic vous permet de marquer dès votre entrée sur le terrain, sans finir sur la touche. Vous voulez parier sur une victoire surprise en Ligue des Champions ou sur les Bleus en vue du Mondial 2026 ? Tentez votre chance. Contrairement aux offres classiques qui vous recréditent en crédits de jeu, la nouvelle offre de Betclic est catégorique : si votre premier pari (jusqu’à 100€) s’écrase sur le poteau, la somme vous est rendue en argent réel. Vous avez bien lu. C’est du CASH que vous pouvez choisir de rejouer pour tenter un nouveau pari ou de retirer directement sur votre compte bancaire.

Fais ton propre mercato : 40€ offerts pour chaque coéquipier recruté !

Parce que le football se vit à plusieurs, Betclic récompense votre sens du collectif avec une offre de parrainage totalement folle. Le principe est simple : invitez un pote à rejoindre l’aventure Betclic, et le bookmaker vous verse 40€ en Feebets dès que son compte est validé. La beauté du geste ? Vous pouvez renouveler cette opération jusqu’à 5 fois. Faites le calcul : en montant votre propre équipe de "Five" (5 potes parrainés), vous pouvez accumuler jusqu’à 200€ de Feebets pour parier sur vos compétitions favorites.

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Comment profiter de l’offre de Betclic* ?

Pour entrer sur le terrain et sécuriser cette double offre, la marche à suivre est aussi limpide qu’une passe en profondeur :

Créez votre compte Betclic en quelques clics.

Effectuez un premier dépôt pour préparer votre bankroll.

Tentez votre chance : Pariez sur l’évènement de votre choix.

Récupérez le CASH : Si votre pari est gagnant, vous encaissez la mise. S’il est perdant, Betclic vous rembourse votre mise en CASH (argent retirable immédiatement).

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Faites tourner le ballon : Partagez votre lien de parrainage à vos amis pour empocher 40€ en Feebets par pote inscrit (dans la limite de 5 amis, soit 200€ offerts).

Pour profiter de cette offre de bienvenue, rendez-vous sur Betclic.

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* offre valable pour toute première inscription

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.