Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Le CIES dévoile son onze de la saison en Ligue 1

Par Tom Courel
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

La saison de Ligue 1 2025-26 s’est conclue dimanche dernier et c’est encore le PSG qui a été sacré champion, malgré sa défaite contre le Paris FC à Jean-Bouin (2-1). Par ailleurs, le CIES (le site de l’Observatoire du football) vient de dévoiler ses onze dans 34 championnats pour cet exercice. Il y en a donc eu un dans l’Hexagone, et du beau monde est présent à l’intérieur. Sans grandes surprises, 4 joueurs du PSG sont présents : Willian Pacho, Warren Zaire-Emery, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. 3 joueurs du RC Lens font leur apparition, grâce à une place de dauphin : Mathieu Udol, Mamadou Sangaré et Florian Thauvin.

La suite après cette publicité

Les autres nommés sont Mason Greenwood (OM), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Hervé Koffi (Angers) et Aissa Mandi (Lille). L’attaquant phocéen est clairement sorti du lot au bord de la Méditerranée et il a été élu Marseillais de l’année. Le Breton a réalisé des performances fantastiques sous la tunique rouge et noire, terminant meilleur buteur du championnat (21 réalisations). Enfin, le gardien angevin a été choisi, tout comme Aissa Mandi dans son habituelle charnière centrale au LOSC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Lens
Rennes
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Lens Logo Lens
Rennes Logo Stade Rennais FC
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier