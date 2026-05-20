Le CIES dévoile son onze de la saison en Ligue 1

La saison de Ligue 1 2025-26 s’est conclue dimanche dernier et c’est encore le PSG qui a été sacré champion, malgré sa défaite contre le Paris FC à Jean-Bouin (2-1). Par ailleurs, le CIES (le site de l’Observatoire du football) vient de dévoiler ses onze dans 34 championnats pour cet exercice. Il y en a donc eu un dans l’Hexagone, et du beau monde est présent à l’intérieur. Sans grandes surprises, 4 joueurs du PSG sont présents : Willian Pacho, Warren Zaire-Emery, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. 3 joueurs du RC Lens font leur apparition, grâce à une place de dauphin : Mathieu Udol, Mamadou Sangaré et Florian Thauvin.

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Les autres nommés sont Mason Greenwood (OM), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Hervé Koffi (Angers) et Aissa Mandi (Lille). L’attaquant phocéen est clairement sorti du lot au bord de la Méditerranée et il a été élu Marseillais de l’année. Le Breton a réalisé des performances fantastiques sous la tunique rouge et noire, terminant meilleur buteur du championnat (21 réalisations). Enfin, le gardien angevin a été choisi, tout comme Aissa Mandi dans son habituelle charnière centrale au LOSC.