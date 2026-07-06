Bamba Dieng vers Al-Shabab ?

Après avoir confirmé son départ du FC Lorient, Bamba Dieng cherche un point de chute. Dans cette optique, le buteur sénégalais pourrait s’engager avec Al-Shabab pour une durée de trois ans. C’est tout du moins ce qu’affirme Matteo Moretto.

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Selon nos informations, l’opération est toutefois encore loin d’être bouclée puisque le principal concerné continue de négocier avec le club saoudien concernant les conditions contractuelles.