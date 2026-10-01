Amical : l’Argentine écrase la Bolivie

Dans la nuit, l’Argentine a affronté la Bolivie en amical. Et on peut dire que l’Albiceleste n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Les hommes de Lionel Scaloni ont mis en place un pressing incessant tout en se montrant efficaces face au but. Ils se sont imposés sur le score de 4 à 0.

La suite après cette publicité

Sur sa première tentative, Lautaro Martinez a ouvert le score d’une frappe puissante (1-0, 19e). Il a été imité 10 minutes plus tard par Nico Paz, auteur d’un très gros match (2-0, 29e). En deuxième période, il a parfaitement servi Cuti Romero, qui a marqué de la tête (3-0, 54e). Enfin, José Manuel Lopez a conclu ce récital à la 84e (4-0).