L’Algérie va construire un deuxième stade très moderne en Kabylie

L’Algérie poursuit sa modernisation de ses infrastructures sportives avec un nouveau projet de stade ultramoderne de 30 000 places à Béjaïa. L’étude de faisabilité a été présentée au siège de la wilaya le 20 avril, marquant une étape importante pour ce projet appelé à renforcer l’offre sportive dans la région. Cette future enceinte viendrait compléter la nouvelle génération de stades construits ces dernières années dans le pays, notamment le Stade Hocine‑Aït‑Ahmed, situé lui aussi en Kabylie, et considéré comme l’un des stades les plus modernes d’Afrique. Les autorités locales ont insisté sur le choix d’un site permettant un accès fluide, ainsi que sur le respect des normes internationales et l’intégration d’infrastructures annexes comme les parkings, les routes et les aménagements paysagers.

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Ce futur stade deviendrait ainsi le deuxième grand équipement ultramoderne de Kabylie après celui de Tizi‑Ouzou, répondant aux besoins croissants du football dans la région. À Béjaïa, les clubs locaux, comme la JSM Béjaïa, le MO Béjaïa ou encore l’Olympique Akbou, évoluent aujourd’hui principalement au Stade de l’Unité Maghrébine, une enceinte inaugurée en 1987 et devenue insuffisante face aux exigences actuelles. Au-delà du développement local, ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les infrastructures sportives du pays afin de soutenir la candidature de l’Algérie pour l’organisation d’une future CAN dans les prochaines années, en attendant pourquoi pas de rêver encore plus grand.