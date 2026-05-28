Manchester United a déboursé 19 M€ dans le licenciement de Ruben Amorim

Le licenciement de Ruben Amorim et de son staff a lourdement pesé sur les finances de Manchester United. Selon les comptes publiés mercredi par le club de Premier League, cette décision a coûté 16,7 millions de livres (environ 19,3 millions d’euros). L’entraîneur portugais, arrivé avec un contrat encore valable 18 mois, avait été écarté après des résultats trop justes et des frictions, entraînant également le départ de ses adjoints.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas le seul départ coûteux, car celui d’Erik ten Hag, en poste entre avril 2022 et octobre 2024, avait déjà représenté une dépense de 14,5 millions de livres (environ 16,9 millions d’euros) pour le club mancunien. À ce jour, Michael Carrick a permis aux Red Devils un changement de visage radical, avec une fin de saison conclue à la 3e place du championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions et nul doute qu’il ramène un second souffle.