Portugal : le démenti de José Mourinho dans l’affaire Cristiano Ronaldo

C’est l’affaire qui occupe les dernières heures. Feuilleton de cette trêve internationale, la rupture entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise est totale. Le buteur quintuple Ballon d’Or a quitté le rassemblement de la Seleçao mercredi soir et son avenir semble plus que jamais éloigné de l’équipe nationale.

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Alors qu’on lui a prêté des paroles dans l’affaire liant Cristiano Ronaldo à la sélection portugaise, José Mourinho a démenti cela sur son compte instagram : «tellement d’infos à propos de mes commentaires sur la FPF et la situation du sélectionneur. Fake News. Pas de commentaire.»