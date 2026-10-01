UEFA Nations League
Portugal : le démenti de José Mourinho dans l’affaire Cristiano Ronaldo
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C’est l’affaire qui occupe les dernières heures. Feuilleton de cette trêve internationale, la rupture entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise est totale. Le buteur quintuple Ballon d’Or a quitté le rassemblement de la Seleçao mercredi soir et son avenir semble plus que jamais éloigné de l’équipe nationale.
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Alors qu’on lui a prêté des paroles dans l’affaire liant Cristiano Ronaldo à la sélection portugaise, José Mourinho a démenti cela sur son compte instagram : «tellement d’infos à propos de mes commentaires sur la FPF et la situation du sélectionneur. Fake News. Pas de commentaire.»
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