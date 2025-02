Droits TV : nouvelles révélations explosives sur la réunion des patrons de L1

Le 14 février 2025 n’a pas eu les allures d’un date amoureux à la LFP. 7 mois après le fameux collège du 14 juillet, qui avait vu les patrons de L1 s’écharper autour du dossier des droits TV et du futur diffuseur du championnat de France, un nouveau rendez-vous a dû être programmé face à l’urgence de la situation. Pour rappel, DAZN n’a réglé que 35 millions d’euros des 70 de sa facture de février, et son contrat est inévitablement en péril (DAZN paye 400 M€ par saison pour les droits de la L1).

Au cours de ce collège des présidents de L1, L’Équipe nous informait dernièrement que le climat y était lourd, la tension palpable, et le climat de défiance à l’égard de Vincent Labrune exacerbé. Les patrons de clubs ne siégeant pas au conseil de l’administration de la LFP avaient notamment reproché aux autres d’être tenus à l’écart des informations, et chacun y allait de sa petite déclaration sous couvert d’anonymat dans les médias. On apprenait que Jean-Pierre Caillot, patron de Reims et proche de Labrune, avait également annoncé sa décision de quitter son poste de président du collège de Ligue 1 suite aux remontrances de certains homologues sur le choix de confier les droits à DAZN (il n’a jamais confirmé ses intentions). Et voilà que de nouveaux éléments de cette réunion sont mis au goût du jour par L’Équipe.

Vincent Labrune a pris cher par Oughourlian

Au cours de cette table ronde, Joseph Oughourlian, patron de Lens, avait fustigé Vincent Labrune et Jean-Pierre Caillot, comme le révèle le quotidien, qui a pu se procurer les enregistrements : «tout le monde sait qu’il y a une petite clique – dont tu fais partie Jean-Pierre (Caillot) – qui, disons, contrôle l’information, contrôle la gouvernance. Les décisions qui ont été prises depuis un an sont catastrophiques. […] Il faut demander les responsabilités. Le problème vient du collège. On parle souvent d’intelligence collective mais dans notre cas, excusez-moi messieurs, on est quand même un sacré exemple de bêtise collective. […] On n’apprend jamais de nos erreurs. C’est ça qui est frappant, c’est sidérant même […] », avait pesté le patron lensois, suivi par plusieurs collaborateurs à l’image de Waldemar Kita, patron de Nantes.

«Grâce aux décisions de notre petite clique éclairée, voilà où on en est. Donc ce que je vous demande, je vous en supplie, je me mets à genoux parce que c’est mon fric, et j’en ai assez de payer les pots cassés de décisions qui n’ont ni queue ni tête. Essayez de travailler avec des gens qui comprennent ce marché. […] Moi, je pense qu’aujourd’hui, le management de la Ligue, Vincent Labrune en particulier, le management du collège, Jean-Pierre Caillot, ont une responsabilité très importante dans ce putain de désastre qui est le nôtre. J’aimerais bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités mais c’est beaucoup trop leur demander.» Jean-Michel Roussier, patron du Havre, avait également pesté contre les grosses têtes, leur reprochant un mépris de classe envers les plus petits. Ça promet pour le Conseil d’Administration prévu pas plus tard qu’aujourd’hui, au cours duquel les murs devraient encore trembler…