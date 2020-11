Real Madrid : Luka Modric insiste pour son avenir

Présent en conférence de presse à la veille de l'affiche du groupe B de Ligue des Champions entre l'Inter et le Real Madrid (4e journée), Luka Modric (35 ans) n'a pas pu échapper aux questions sur son avenir, alors que son bail avec les Merengues expire en juin 2021.

«Je me sens bien et fort, j’ai encore beaucoup de football dans les jambes et de la force pour continuer. On verra ce qui se passera dans le futur», a expliqué le milieu de terrain international croate arrivé en 2012 au sein de la Casa Blanca avant de poursuivre. «J’ai toujours dit que j’aimerais terminer ma carrière au Real Madrid mais… On verra ce qui se passera. Cela dépend de beaucoup de choses». L'avenir du Ballon d'Or 2018 est donc encore loin d'être décidé...