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Coupe du Monde 2026 : la stat déprimante des Bleus

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

Une attaque redoutée par le monde entier… sauf par l’Espagne. Contre la Roja, l’équipe de France a affiché son plus faible xG, les expected goal, synonyme de probabilité qu’un tir soit converti en but.

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Malgré Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola and co, les Bleus ont enregistré face à l’Espagne le total de 0,3 xG, plus faible total depuis 1966 selon les données d’Opta. Un chiffre qui illustre parfaitement le match de l’équipe de France.

Pub. le - MAJ le
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