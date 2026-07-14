Coupe du Monde 2026 : la stat déprimante des Bleus

Une attaque redoutée par le monde entier… sauf par l’Espagne. Contre la Roja, l’équipe de France a affiché son plus faible xG, les expected goal, synonyme de probabilité qu’un tir soit converti en but.

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0.3 - L'équipe de France a enregistré ce soir 0.3 xG, son plus faible total lors d'un match de Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966).



Peur. pic.twitter.com/mayjC24IXQ — OptaJean (@OptaJean) July 14, 2026

Malgré Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola and co, les Bleus ont enregistré face à l’Espagne le total de 0,3 xG, plus faible total depuis 1966 selon les données d’Opta. Un chiffre qui illustre parfaitement le match de l’équipe de France.