PSG : Luis Enrique annonce une bonne nouvelle pour la pelouse du Parc des Princes

La saison parisienne avait commencé par un premier couac d’organisation. Alors que le PSG devait recevoir Rennes, la rencontre avait dû être délocalisée à Rennes puisque la pelouse du Parc des Princes était trop dégradée. De quoi offrir deux déplacements consécutifs au PSG en ce début de saison. Mais ce vendredi face à Monaco, Paris va bien retrouver le Parc des Princes puisque Luis Enrique a annoncé qu’une nouvelle pelouse était installée au stade.

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«On avait hâte de jouer au Parc comme d’habitude. Ça n’a pas été possible. C’était dommage et demain j’espère que la pelouse sera top, l’information qu’on m’a donnée, c’est qu’elle est en condition, mais il faut voir si pendant tout le match elle le sera pour notre football. Si une équipe a besoin que la pelouse soit en bon état pour jouer son football, c’est bien nous.»