Bayer Leverkusen : la recrue Afonso Moreira fait déjà sensation

Une étoile filante. En une année, Afonso Moreira (21 ans) est passé de jeune espoir qui n’avait pas vraiment percé au Sporting CP à recrue star du Bayer Leverkusen. Entre-temps, le natif de Lamego a réalisé une belle saison à l’Olympique Lyonnais. Un club qui ne regrette pas les 2 M€ investis l’été dernier. Arrivé pour être la doublure de Malick Fofana, le Portugais a su saisir sa chance quand le Belge s’est longuement absenté après une blessure. Titulaire sur l’aile gauche, il a marqué 8 buts et délivré 11 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues. La fusée Moreira lancée, plusieurs clubs se sont manifestés. La presse portugaise a révélé que Manchester United s’est penché sur son cas. Mais c’est finalement le Bayer Leverkusen qui a raflé la mise durant le mois de juin.

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Une belle plus-value pour l’OL

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 M€, dont 4,1M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value », pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Sa vente a fait du bien aux finances des Gones. Dans les colonnes du Progrès, Paulo Fonseca a commenté son départ. « C’est dur, mais il était normal qu’il parte. Je suis heureux si quelqu’un qui a travaillé avec moi peut améliorer son niveau, se valoriser. Je suis content de ce que l’on a fait avec lui, je suis heureux pour lui. Ici dans le club, on savait que le mieux était qu’il reste un an. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Peut-être que le cas va se reproduire avec d’autres. On l’a acheté 2 millions, ses performances ont été magnifiques. Je suis très content pour le joueur et pour l’OL aussi, qui a fait une plus-value de 27 millions en ces temps difficiles. »

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En effet, l’OL a fait une belle plus-value avec sa vente. Du côté de Leverkusen, on est ravi de pouvoir compter sur un tel talent. Le Portugais, lui, a livré ses premières impressions il y a quelques jours face à la presse. « Je me plais beaucoup ici pour l’instant. Mes coéquipiers sont formidables, et le staff — tout comme l’ensemble du club — est très bienveillant à mon égard. Les liens qui nous unissent, surtout au sein du groupe, se renforcent de jour en jour. (…) Le Bayer 04 est un grand club qui a remporté le titre de champion de manière impressionnante il y a deux ans. C’est un environnement idéal pour le développement des jeunes joueurs, tant sur le plan sportif qu’humain. Kai Havertz et Florian Wirtz en sont deux parfaits exemples. Je veux montrer au monde ce dont je suis capable, et je suis ravi de pouvoir le faire ici, à Leverkusen. Je suis pleinement concentré sur le Bayer 04 et nos objectifs. »

Moreira enchaîne déjà les buts

Le joueur poursuit : « nous voulons obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous allons travailler dur pour y parvenir. J’ai vraiment hâte de découvrir la Bundesliga, notre stade et l’ambiance ! (…) Je me décrirais comme un joueur rapide, doté d’une grande efficacité devant le but et toujours en quête de création d’occasions. J’y suis plutôt bien parvenu la saison dernière. Aujourd’hui, je veux aussi aider l’équipe ici autant que possible. Quant à ma célébration ? Elle est née la saison dernière. Mes coéquipiers plaisantaient souvent sur le fait que j’adore dormir. C’est ainsi qu’elle a vu le jour. (rires) » Enfin, il a évoqué sa collaboration avec Carles Martínez Novell : « je l’ai rencontré pour la première fois la saison dernière, lors de nos matches de championnat contre Toulouse. On percevait déjà à quel point il est méticuleux et passionné par son travail. Il est aussi très accessible, communique beaucoup, s’intéresse sincèrement à vous en tant que joueur et cherche à vous faire progresser. Pour un joueur, il est important de ressentir ce lien avec l’entraîneur. Je suis très heureux et confiant, et j’attends avec impatience la suite. »

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Et elle a été justement plutôt bonne. Titulaire lors du premier match amical de la saison face à l’Oberliga SF Baumberg à Monheim, il a inscrit un doublé. Des débuts plutôt réussis donc pour l’ailier, qui a reçu de bons commentaires de la part des médias, dont Bild. « Moreira était le joueur du Bayer le plus en vue en première mi-temps. Il a inscrit un doublé pour porter le score à 1-0 (19e) et 3-0 (27e). D’abord, il a repris de la tête un centre d’Arthur, puis le Portugais a transformé une passe décisive d’Aleix Garcia à toute vitesse avec sa perfection technique. » Kicker s’est aussi incliné. « Lors du premier match amical de Bayer contre le club d’Oberliga, la recrue estivale Afonso Moreira a donné le ton avec un doublé. »

Une recrue qui plaît

Kicker ajoute : « le joueur le plus remarquable du match était un attaquant. Afonso Moreira, recruté de l’Olympique Lyon pour 29,5 millions d’euros, a non seulement inscrit un doublé avant la pause, mais a aussi montré qu’il pouvait avoir un impact en tant que soliste ultra-rapide, mais peut aussi avoir un impact dans le jeu combiné, ainsi qu’en tant que finisseur et créateur. Sa tête après un centre d’Arthur pour porter le score à 1-0 puis 3-0 lorsqu’il a envoyé le ballon au fond des filets du gardien de Baumberg après une longue passe d’Aleix Garcia étaient des buts impressionnants. » Ce week-end, l’ancien joueur de l’OL a récidivé avec un nouveau but du droit lors de l’amical face aux Kickers Offenbach (victoire 3-1). Sur les réseaux sociaux, les fans du club allemand s’enflamment déjà pour leur recrue, qui totalise 3 buts en 2 matches. Beaucoup ont déjà hâte de le voir à l’œuvre en Bundesliga, face à des adversaires d’un autre calibre.

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Au pays aussi, on est ravi de ses débuts. A Bola écrit à son sujet : « un autre match, un autre but : Afonso Moreira en feu à Leverkusen. (…) Deux matchs, trois buts pour Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. L’ailier portugais, arrivé au club allemand cet été après avoir brillé à Lyon sous les ordres de Paulo Fonseca, a inscrit le dernier but de la victoire 3-1 des pharmaciens face aux Kickers Offenbach samedi dernier, après avoir déjà marqué un doublé la semaine précédente contre Baumberg. » Bien lancé en Allemagne, Afonso Moreira séduit déjà. Mais notre confrère de Fussball Transfers, David Hamza, avoue qu’il aura une certaine pression. «V u le montant très élevé de son transfert, les attentes sont évidemment grandes. Pour le Bayer, c’était le cinquième transfert le plus cher de son histoire. » Pour le moment, cela ne semble pas trop impacter Afonso Moreira.