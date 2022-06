Gennaro Gattuso prépare déjà une révolution à Valence

Courage à Gattuso, il en aura bien besoin. C'est ce que tout le monde se dit en Espagne en ce moment, maintenant que Valence a officialisé l'arrivée du tacticien italien sur son banc de touche. Le dixième entraîneur en huit années de l'ère Peter Lim, c'est dire à quel point ce club est instable. Cette saison encore, on a pratiquement plus parlé d'affaires extra-sportives et de problèmes institutionnels, avec une affaire d'écoutes téléphoniques qui a mené au départ d'Anil Murthy, jusqu'ici président et bras droit de Lim.

Au milieu de tout ce marasme institutionnel, sportif et financier, Gattuso va donc avoir la lourde responsabilité de remettre ce club historique sur le droit chemin. Bon point en sa faveur : c'est Peter Lim qui a poussé pour le faire venir, et il devrait donc avoir plus de pouvoir à tous les niveaux. Des garanties lui auraient été faites concernant le mercato, même si ce fut aussi le cas pour d'autres entraîneurs avant lui. En revanche, il sait qu'il risque de devoir composer sans certains joueurs majeurs, puisque José Luis Gaya, Carlos Soler et Gonçalo Guedes, les trois joueurs les plus bankables de l'effectif, devraient être vendus rapidement.

Un mercato saveur italienne

TuttoMercatoWeb fait le point sur les arrivées, et effectivement, si Valence venait à recruter une partie des joueurs cités, on pourrait parler de mercato intéressant. Tiémoué Bakayoko, qui va revenir à Chelsea après un passage à Milan, ainsi que Matias Vecino (Inter) sont des options sérieuses pour renforcer l'entrejeu. De même pour Sergio Oliveira, le milieu de terrain portugais de la Roma.

Devant, Gattuso aurait demandé aux dirigeants ches l'arrivée de Matteo Politano de Naples, alors que Dries Mertens pourrait lui aussi rejoindre l'écurie de Liga lors du mercato estival. Surtout que le Belge sera libre de tout contrat. Enfin, Mario Balotelli, oui vous avez bien lu, a été proposé à la formation espagnole. Reste à voir quelle sera la réponse de Valence... Mais vous l'aurez compris, ça va bouger du côté de Mestalla cet été !