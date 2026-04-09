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Ligue 1

Nantes : la nouvelle punchline de Vahid Halilhodzic sur le club

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vahid Halilhodzic @Maxppp

Le week-end dernier, le FC Nantes a raté une belle occasion de prendre des points dans son opération maintien en concédant le nul face à Metz (0-0) en étant un supériorité numérique. Et ce scénario n’a pas du tout plu au coach Vahid Halilhodzic qui a évoqué le sujet à sa manière en conférence de presse estimant que personne au club n’avait réagi à la contre-performance de son équipe.

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« On a fait match nul en étant à 10 pendant une heure, mais ça ne suffit pas. "Ferme ta gueule vahid, bosse !" Après Metz, personne ne m’a appelé. J’ai compris. Le club est lâché dans la nature. Tu es tout seul, débrouille-toi. Mais c’est comme ça. Je leur ai dit : "Est-ce que vous avez l’orgueil, les couilles ?" Mais c’est compliqué», a-t-il ainsi lancé.

Pub. le - MAJ le
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