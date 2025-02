L’UEFA écarte aussi l’arbitre d’Osasuna-Real Madrid

Ce samedi, le match entre Osasuna et le Real Madrid (1-1) a fait couler beaucoup d’encre, notamment après une expulsion de Jude Bellingham. Arbitre de cette rencontre, José Luis Munuera Montero a été écarté par la Liga après les nombreuses insultes à son encontre et les menaces de mort qu’il a reçues. Et l’UEFA a également pris la décision de mettre au repos le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Selon Marca, l’instance qui gère le football européen s’est calquée sur ce qu’a réalisé la Liga et ne dirigera pas le moindre match pour le moment. L’arbitre de 41 natif de Jaén n’a disputé qu’un match européen cette saison, c’était un 3e tour de Conference League entre les Belges de La Gantoise et les Danois de Silkeborg (3-2 pour La Gantoise après prolongation).