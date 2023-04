Bayern : Thomas Tuchel veut récupérer un joueur de Chelsea

L’opération dégraissage est la priorité de Chelsea pour le mercato estival. Avec presque cinq joueurs pour chaque poste et des sommes conséquentes dépensées sur le marché des transferts, le club londonien est d’ailleurs prêt à laisser filer Mateo Kovacic à un rival de Premier League. Ce qui a donné des idées à Thomas Tuchel, le manager du Bayern Munich, passé par les Blues, qui espère récupérer un ancien de ses joueurs pour renforcer son milieu de terrain.

Selon les informations de The Athletic, Thomas Tuchel montre un réel intérêt pour son ancien joueur de Chelsea, Mason Mount, après sa nomination au Bayern Munich. L’international anglais est sous contrat jusqu’en 2024 avec les résidents de Stamford Bridge et pourrait être séduit par un nouveau projet. Arsenal, Liverpool et Manchester United s’intéressent également à la situation du milieu de terrain de 24 ans, alors que Chelsea est actuellement en discussion avec son entourage pour lui proposer un renouvellement de contrat.

