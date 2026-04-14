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Ligue des Champions

Liverpool-PSG : la réaction de Marquinhos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Le Paris Saint-Germain verra les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire à Anfield (2-0). Mais que ce fut dur. Et si les Rouge et Bleu ont décroché leur précieux sésame, c’est ne grande partie grâce à la prestation XXL de Matvey Safonov, de Willian Pacho et de Marquinhos. Le capitaine brésilien est d’ailleurs revenu sur son sauvetage énorme face à Virgil van Dijk.

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« Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but, je vois que mon gardien fait un arrêt et je vois arriver van Dijk, je me jette sur le ballon, ce sont des détails qui changent un match. On a su bien défendre, Liverpool a utilisé ses armes, on a su rester costaud et bien défendre pendant les temps faibles. C’est comme ça qu’on doit continuer. On voit la maturité de l’équipe. L’an dernier, on est passé par toutes les sensations. Aujourd’hui, on était conscient que le match n’était pas fini à la maison, 2-0 on savait que tout pouvait se passer. On a concrétisé en fin de match », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
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