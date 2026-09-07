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Officiel Ligue des Champions

LdC : l’arbitre du match PSG-Bratislava est connu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain lance sa saison de Ligue des Champions mercredi soir, à domicile, face au Slovan Bratislava. Une rencontre plus qu’abordable pour les hommes de Luis Enrique qui sera arbitrée par l’Ukrainien Mykola Balakin (37 ans).

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Cet arbitre n’a pas une grande expérience en Ligue des Champions puisqu’il a dirigé que quatre rencontres de C1 entre 2023 et 2025. Il n’a jamais arbitré le PSG, mais il a déjà croisé la route d’un club français en Coupe d’Europe. C’était le 5 octobre 2023, lors du match de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et Brighton.

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