EdF, OM : le soulagement de Didier Deschamps pour Jonathan Clauss

Jonathan Clauss sort de semaines difficiles. En conflit ouvert avec l’Olympique de Marseille - Medhi Benatia l’a même fracassé publiquement - à cause d’un comportement jugé non-acceptable, il a retrouvé de bonnes sensations depuis la prise de pouvoir de Jean-Louis Gasset, et sort de belles prestations face à Clermont et Villarreal notamment. Il a été appelé par Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus, face à l’Allemagne et le Chili en amical.

En conférence de presse, le sélectionneur a été interrogé sur cette affaire : « difficile de s’exprimer sur ce sujet. Jonathan a vécu des moments difficiles, pénibles. Je ne compte pas attaquer qui que ce soit. Pour moi le plus important c’est d’avoir maintenu le contact avec Jonathan, comme je le fais avec les joueurs qui ont des périodes extrasportives ou sportives compliquées. Aujourd’hui, tant mieux pour lui et son club. Tout le monde est gagnant. La vérité du terrain lui donne raison. La situation s’est normalisée, tout le monde est gagnant ». C’est plutôt clair.