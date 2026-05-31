Kylian Mbappé est encore moqué après le nouveau titre du PSG en Ligue des Champions !

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin ». Une fois encore, les fameux propos de Kylian Mbappé tenus en 2023 lorsqu’il était encore joueur du Paris Saint-Germain ressortent de partout. Il faut dire que la situation est assez cocasse voire comique. En 2024, le Real Madrid remportait sa dernière Ligue des Champions, à l’occasion de sa dernière saison sans le Bondynois. Derrière, pour ses deux premières saisons sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a remporté deux Ligues des Champions coup sur coup.

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Il serait bien évidemment un peu injuste de résumer les échecs récents du Real Madrid à l’arrivée de Kylian Mbappé, et on peut en dire de même pour les succès obtenus par le PSG depuis son départ. Les départs majeurs chez les Merengues pas forcément bien remplacés, à l’image de Toni Kroos ou de Luka Modric, peuvent aussi dédouaner Kylian Mbappé, alors qu’à Paris, les arrivées de joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou Willian Pacho peuvent aussi, en partie, expliquer ces deux coupes aux grandes oreilles soulevées.

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Mbappé prend cher

Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux fans n’ont pas hésité à mettre en avant la présence et l’absence de l’international tricolore comme explication aux deux dynamiques inversées des deux équipes. Les propos de Luis Enrique dans son documentaire, demandant à Kylian Mbappé de faire plus de pressing, ou lorsqu’il assurait qu’il allait obtenir de meilleurs résultats sans lui, sont aussi vivement repartagés. Les supporters du PSG eux-mêmes n’ont pas manqué de se moquer du Kiks, avec des chants l’insultant lors des célébrations dans les rues de la capitale samedi soir. En Espagne notamment, on se fait d’ailleurs plutôt plaisir. « C’est peut-être injuste, mais c’est une réalité : la malédiction de Mbappé existe », explique par exemple le journal AS.

« Mbappé 🇫🇷 fils de pu** » ont entonné des supporters du PSG..



🎥 @Ilangabet pic.twitter.com/iDiBfw0qYg — Actu Foot (@ActuFoot_) May 30, 2026

« Luis Enrique a toujours eu raison : deuxième Ligue des Champions consécutive sans Mbappé », y va de son côté le journal Sport. Avec son titre de meilleur buteur de la compétition en guise de lot de consolation, Kylian Mbappé a laissé de mauvais souvenirs à Paris, est très critiqué à Madrid, et va donc devoir profiter de ce Mondial 2026 pour faire taire tous ses détracteurs et se remettre le peuple français dans la poche.