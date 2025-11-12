Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Maxime Lopez dévoile le plus mauvais coach de sa carrière

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maxime Lopez, au Paris FC @Maxppp

Joueur du Paris FC formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (27 ans) a croisé plusieurs entraîneurs dans sa carrière. Et s’il a avoué ne pas garder un bon souvenir de Marcelo Bielsa, le milieu offensif a désigné celui qu’il considère comme le plus mauvais coach qu’il a eu. Et c’est l’Espagnol Michel, qui a dirigé les Olympiens durant la saison 2015/2016.

La suite après cette publicité

« C’est dur ça. Ah oui pardon, c’est bon je l’ai. C’est un bon coach, mais c’est Michel. Michel à Marseille, c’était compliqué », a-t-il confié dans l’émission «Détective Mathoux» sur Canal+. L’Espagnol, qui entraîne aujourd’hui le club saoudien d’Al-Qadsiah, appréciera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Maxime Lopez
Míchel

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Maxime Lopez Maxime Lopez
Míchel Míchel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier