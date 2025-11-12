Maxime Lopez dévoile le plus mauvais coach de sa carrière

Joueur du Paris FC formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (27 ans) a croisé plusieurs entraîneurs dans sa carrière. Et s’il a avoué ne pas garder un bon souvenir de Marcelo Bielsa, le milieu offensif a désigné celui qu’il considère comme le plus mauvais coach qu’il a eu. Et c’est l’Espagnol Michel, qui a dirigé les Olympiens durant la saison 2015/2016.

« C’est dur ça. Ah oui pardon, c’est bon je l’ai. C’est un bon coach, mais c’est Michel. Michel à Marseille, c’était compliqué », a-t-il confié dans l’émission «Détective Mathoux» sur Canal+. L’Espagnol, qui entraîne aujourd’hui le club saoudien d’Al-Qadsiah, appréciera.