CdM 2026, Espagne : la phrase lourde de sens de Mikel Merino
L’Espagne est tombée de haut lundi soir, devant se contenter d’un triste 0-0 face au Cap-Vert, un des petits poucets du tournoi. Présent en conférence de presse ce mardi, Mikel Merino a tenu des propos assez forts, allant jusqu’à utiliser le mot « deuil », ce qui n’est pas du tout passé inaperçu dans la presse ibérique.
« Chaque joueur gère le deuil à sa façon. Ce sont des moments difficiles, de frustration. Nous pensons déjà à comment progresser », a-t-il expliqué, avant d’être repris par un journaliste sur la portée d’un mot aussi fort : « je me suis peut-être mal exprimé. Personne n’est mort oui, ce n’est pas un deuil dans ce sens, mais les défaites peuvent parfois nous faire sentir comme ça ». Bonne ambiance.
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