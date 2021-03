Pologne : Robert Lewandowski décoré par son président

La suite après cette publicité

Décidément, ces derniers temps, Robert Lewandowski rafle tout sur son passage. Après avoir tout gagné avec le Bayern Munich la saison dernière (Champions League, Bundesliga et Coupe d’Allemagne) et après avoir été élu meilleur joueur 2020 par l'UEFA ainsi que par la FIFA, l’attaquant polonais vient d’être décoré par son président de la République.

Ce lundi, le joueur de 33 ans a reçu la Croix du commandant de l'ordre de Polonia Restituta. Une médaille donnée par son président Andrzej Duda et qui récompense les civils et les militaires pour leurs performances exceptionnelles dans leurs domaines. Un trophée en plus dans l’armoire déjà bien remplie de Robert Lewandowski.