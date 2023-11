Discipline, Rennes-OL : Florian Maurice sanctionné

Le 12 novembre dernier, le choc entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais (0-1) avait été marqué par de sérieux accrochages entre les deux camps à la mi-temps. Des incidents qui valent aujourd’hui au président du SRFC Olivier Cloarec et à son directeur technique Florian Maurice d’être sanctionnés par la commission de discipline.

«12e journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade Rennais FC – Olympique Lyonnais du 12 novembre 2023. Comportement à la mi-temps de M. Olivier CLOAREC, président du Stade Rennais FC. Comportement à la fin de la rencontre de M. Florian MAURICE, Directeur Technique du Stade Rennais FC. Un match de suspension ferme et deux matchs de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour M. Olivier CLOAREC. Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour M. Florian MAURICE. Les sanctions prennent effet le mardi 28 novembre 2023», indique le communiqué de la LFP.