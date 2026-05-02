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Ligue 1

Nantes-OM : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Habib Beye au Vélodrome lors de OM-Toulouse @Maxppp
Nantes Marseille
betclic
1 4.40 N 4.30 2 1.76 Bonus 100€

La victoire ou la crise ? L’OM se déplace sur la pelouse de Nantes ce samedi à 15h pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct sur notre site. Actuellement sixièmes avec quatre points de retard sur le podium, les hommes d’Habib Beye voudront l’emporter pour se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions et reprendre confiance dans ce sprint final. Ils ne comptent qu’une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches. De son côté, Nantes est 17e à cinq points du barragiste Auxerre.

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Pour ce faire, le coach de l’OM a aligné un 4-2-3-1 avec Aubameyang en pointe soutenu par Greenwood, Timber et Traoré. Vermeeren est titulaire dans l’entrejeu avec Hojbjerg. De Lange remplace Rulli, blessé, dans les cages et est placé derrière une défense composée de Nnadi, Balerdi, Medina et Emerson. Côté Nantais, Abline est titulaire, comme Carlgren qui remplace Anthony Lopes dans le but, touché au pouce.

Les compositions officielles :

Nantes :
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OM :
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