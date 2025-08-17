PSG : Lucas Hernandez affiche des objectifs clairs avec les Bleus

Au micro de Ligue 1+ après la victoire du PSG face à Nantes (1-0), Lucas Hernandez a affiché ses ambitions pour cette saison particulière, marquée par la Coupe du monde. Le défenseur parisien a insisté sur l’importance de répondre présent à chaque match, de continuer à progresser collectivement et de viser les titres, tout en gardant en ligne de mire une place parmi les 23 de Didier Deschamps.

«Mes objectifs sont clairs. C’est une année de coupe du monde. J’essaye d’être performant, de rendre la confiance que le coach me donne, de faire ce que le coach me demande. Cela va être une longue saison avec cette coupe du monde. C’est un objectif pour tous les joueurs : être dans les 23. On a une superbe équipe. On l’a montré l’année dernière et on continue à avoir cette faim. On veut s’améliorer et ramener des titres. Cela commence par cette Ligue 1. On veut être performant à chaque match. Les équipes nous attendent.»